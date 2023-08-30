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Закир Гасанов принял участие в церемонии выпуска школы Сухопутных войск Турции (ФОТО)

Общество Материалы 30 августа 2023 19:40 (UTC +04:00)
Закир Гасанов принял участие в церемонии выпуска школы Сухопутных войск Турции (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Продолжается рабочий визит министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова в Турцию.

Как сообщили в среду Trend в министерстве обороны Азербайджана, в рамках визита генерал-полковник Гасанов посетил Высшее военное училище Сухопутных войск Турецкой Республики для участия в очередном выпуске.

До начала мероприятия с участием министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера, посла Азербайджана в Турции Рашада Мамедова и других официальных лиц у мемориальной доски с именами азербайджанских и турецких шехидов было сделано фото на память.

На торжественной церемонии Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил выпускников с успешным окончанием учебы.

Закир Гасанов принял участие в церемонии выпуска школы Сухопутных войск Турции (ФОТО)
Закир Гасанов принял участие в церемонии выпуска школы Сухопутных войск Турции (ФОТО)
Закир Гасанов принял участие в церемонии выпуска школы Сухопутных войск Турции (ФОТО)
Закир Гасанов принял участие в церемонии выпуска школы Сухопутных войск Турции (ФОТО)
Закир Гасанов принял участие в церемонии выпуска школы Сухопутных войск Турции (ФОТО)
Закир Гасанов принял участие в церемонии выпуска школы Сухопутных войск Турции (ФОТО)
Закир Гасанов принял участие в церемонии выпуска школы Сухопутных войск Турции (ФОТО)
Закир Гасанов принял участие в церемонии выпуска школы Сухопутных войск Турции (ФОТО)
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