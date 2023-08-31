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Министр обороны Азербайджана посетил мавзолей "Аныткабир" (ФОТО)

Общество Материалы 31 августа 2023 12:49 (UTC +04:00)
Министр обороны Азербайджана посетил мавзолей "Аныткабир" (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Турцию министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов в сопровождении возглавляемой им делегации посетил мавзолей-могилу ("Аныткабир") основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Министр обороны, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов и другие гости возложили венок к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка и почтили его светлую память.

Генерал-полковник Закир Гасанов оставил запись в Книгe памяти.

Рабочий визит министра обороны в Турцию продолжается.

Министр обороны Азербайджана посетил мавзолей "Аныткабир" (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана посетил мавзолей "Аныткабир" (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана посетил мавзолей "Аныткабир" (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана посетил мавзолей "Аныткабир" (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана посетил мавзолей "Аныткабир" (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана посетил мавзолей "Аныткабир" (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана посетил мавзолей "Аныткабир" (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана посетил мавзолей "Аныткабир" (ФОТО)
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