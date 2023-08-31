Министр обороны Азербайджана посетил мавзолей "Аныткабир" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Турцию министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов в сопровождении возглавляемой им делегации посетил мавзолей-могилу ("Аныткабир") основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Министр обороны, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов и другие гости возложили венок к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка и почтили его светлую память.

Генерал-полковник Закир Гасанов оставил запись в Книгe памяти.

Рабочий визит министра обороны в Турцию продолжается.