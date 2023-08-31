НПО Азербайджана распространили заявление в связи со сложившейся ситуацией на Сарсангском водохранилище

БАКУ /Trend/ - В связи с аварийной ситуацией на Сарсангском водохранилище экологически ориентированные НПО распространили заявление.

Как сообщает в четверг Trend, заявление озвучил заместитель председателя Общественного Объединения "Специалисты в области водопользования" Амин Мамедов.

"Мы, неправительственные организации, представляющие гражданское общество Азербайджана, выступаем с совместным заявлением и выражаем глубокую обеспокоенность аварийной ситуацией на Сарсангском водохранилище.

Недопустимо, чтобы Сарсангское водохранилище использовалось Арменией и поддерживаемыми ею незаконными формированиями как средство экологического и социально-экономического террора против азербайджанского населения", - говорится в заявлении.

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