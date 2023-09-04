Автоколонна с продовольствием, отправленная из Баку для армянских жителей Карабаха, уже неделю ожидает на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Автоколонна с продовольственным грузом, отправленная из Баку Азербайджанским обществом Красного Полумесяца для удовлетворения нужд армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, уже седьмой день ожидает на дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди, передает в понедельник Карабахское бюро Trend.

Грузовики с 40 тоннами муки с 29 августа находятся перед постом российских миротворцев на дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди.

Сотрудники и волонтеры Азербайджанского общества Красного Полумесяца ночуют в палатках, установленных на территории. Они сказали, что будут находиться на территории до тех пор, пока продовольственный груз не будет доставлен армянским жителям Карабахского региона Азербайджана.

Отметим, что сотрудники и волонтеры Азербайджанского общества Красного Полумесяца в настоящее время ожидают ответа касательно доставки продовольственного груза армянским жителям Карабахского региона Азербайджана.