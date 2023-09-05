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В Бинагадинском районе Баку задержано 82 человека в связи с незаконным оборотом наркотиков (ВИДЕО)

Общество Материалы 5 сентября 2023 10:52 (UTC +04:00)
В Бинагадинском районе Баку задержано 82 человека в связи с незаконным оборотом наркотиков (ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/Trend/ - В ходе проведенных в августе операций в Бинагадинском районе города Баку задержано 82 человека, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

У задержанных лиц было обнаружено 30 килограммов наркотических веществ (героин, марихуана и психотропное вещество метамфетамин).

«В ходе расследования установлено, что среди задержанных есть лица, ранее судимые за организацию незаконного оборота наркотиков. Некоторые из задержанных заявили, что приобрели наркотики в социальных сетях у граждан Ирана, с которыми не были знакомы ранее, и намеревались перепродать наркотические средства через интернет»,- говорится в сообщении ведомства.

По выявленным фактам ведется расследование в следственном отделе МВД.

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