В Гёйчае пропал гражданин России

БАКУ /Trend/ - В Гёйчае пропал 59-летний гражданин России.

Об этом Trend сообщили в пятницу в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

По имеющейся информации, гражданин Российской Федерации Кузьмин Сергей Николаевич, 1964 года рождения, 9 августа покинул место своего проживания в Гёйчайском районе, где жил последние три года, и не вернулся обратно.

"Всех, кто знает или имеет информацию о человеке на фото, просим сообщить об этом, позвонив в службу "102" МВД, а также на городские и мобильные номера (020) 274-04-91 и (050) 502-34-56 отдела полиции Гёйчайского района", - говорится в сообщении.