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Азербайджан будет представлен на выставке "Doha EXPO 2023" (ФОТО)

Общество Материалы 11 сентября 2023 20:55 (UTC +04:00)
Азербайджан будет представлен на выставке "Doha EXPO 2023" (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Национальный павильон Азербайджана при организации Центра Гейдара Алиева будет представлен на международной выставке "Doha EXPO 2023" (International horticultural EXPO 2023 Doha).

Как сообщает в понедельник Trend, выставка "Doha Ekspo 2023" будет проходить со 2 октября по 28 марта 2024 года на тему "Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда" (Green Desert, Better Environment). Ее цель - поощрение устойчивых инноваций и борьба с опустыниванием.

На выставке будут представлены более 70 стран и около 20 международных организаций. Ее посетители смогут ознакомиться с направлениями сферы сельского хозяйства, технологиями и инновациями.

Выставка, которая охватит площадь в 1,7 миллиона квадратных метров, будет проходить в парке Аль-Бидда, одном из крупнейших парков Дохи. Здесь территория будет разделена на три зоны: международная зона, где будут представлены павильоны; семейная зона, где будут проводиться развлекательные мероприятия; и культурная зона, где пройдут различные дебаты, конференции и выставки.

Ожидается, что выставка "Doha Expo 2023", организуемая в рамках сотрудничества Международного бюро выставок и Международной ассоциации производителей в сфере садоводства, примет более трех миллионов посетителей.

Напомним, что Азербайджан также был представлен национальным павильоном на международной выставке садоводства "Pekin Ekspo 2019".

Азербайджан будет представлен на выставке "Doha EXPO 2023" (ФОТО)
Азербайджан будет представлен на выставке "Doha EXPO 2023" (ФОТО)
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