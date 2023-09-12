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В Загатале задержан житель Гянджи с более 5 кг наркотиков (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 12 сентября 2023 15:45 (UTC +04:00)
В Загатале задержан житель Гянджи с более 5 кг наркотиков (ФОТО/ВИДЕО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В Загатале проведена операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в ходе которой в качестве подозреваемого был задержан житель Гянджи.

Об этом во вторник Trend сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Как отмечается, на основании оперативной информации, поступившей в Загатальское районное управление полиции, в ходе оперативных мероприятий в качестве подозреваемого был задержан житель Гянджи Видади Мамедов. У него были обнаружены и изъяты более пяти килограммов марихуаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

В Загатале задержан житель Гянджи с более 5 кг наркотиков (ФОТО/ВИДЕО)
В Загатале задержан житель Гянджи с более 5 кг наркотиков (ФОТО/ВИДЕО)
В Загатале задержан житель Гянджи с более 5 кг наркотиков (ФОТО/ВИДЕО)
В Загатале задержан житель Гянджи с более 5 кг наркотиков (ФОТО/ВИДЕО)
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