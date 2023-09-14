В Азербайджане объявлено о внутреннем собеседовании на занятие должностей в 11 госучреждениях

БАКУ /Trend/ - С целью занятия должностей в 11 государственных структурах объявлено внутреннее собеседование.

Об этом Trend сообщили в четверг в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Было отмечено, что объявлено о внутреннем собеседовании для занятия 16 вакантных должностей в министерстве культуры, 10 - в министерстве экономики, 10 - в министерстве финансов, 5 - в министерстве экологии и природных ресурсов, 5 - в министерстве здравоохранения, 4 - в министерстве молодежи и спорта, 3 - в Государственном агентстве по туризму, 2 - в Аудиовизуальном совете, 1 - в министерстве сельского хозяйства, 1 - в Счетной палате, 1 - в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев. Среди должностей, вынесенных на внутреннее собеседование, есть в том числе соответствующая 3-й классификации административных должностей - руководителя аппарата министерства молодежи и спорта,

В соответствии с требованиями законодательства, прием документов на внутреннее собеседование осуществляется в электронном виде. Кандидаты, желающие принять участие во внутреннем собеседовании, должны зарегистрироваться с 14 сентября 2023 года до 18:00 28 сентября 2023 года на интернет-портале ГЭЦ, заполнив "Форму заявления по приему на государственную службу".