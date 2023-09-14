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В Азербайджане вносятся изменения в закон о полиции

Общество Материалы 14 сентября 2023 16:22 (UTC +04:00)
В Азербайджане вносятся изменения в закон о полиции

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Обучающиеся в учебных заведениях, осуществляющих подготовку кадров для органов внутренних дел, будут называться курсантами.

Как сообщает в четверг Trend, это отражено в проекте изменений в закон "О полиции", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правовой политике и государственному строительству.

Было отмечено, что данное изменение направлено на то, чтобы лица, обучающиеся в учебных заведениях, готовящих кадры для органов внутренних дел, назывались курсантами, как и лица, обучающиеся в других учебных заведениях специального назначения.

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