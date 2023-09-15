Построенная Фондом Гейдара Алиева 500-ая школа сдана в эксплуатацию (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В новом учебном году один из проектов Фонда Гейдара Алиева в сфере образования охватил Шамахинский район. В рамках проектов, реализуемых Фондом в сфере образования, с 2004 года было построено и отремонтировано 500 школ. В этом году в День знаний 500-я школа Фонда Гейдара Алиева была передана в распоряжение учащихся и учителей в селе Гёйляр Шамахинского района.

Как сообщает в пятницу Trend, помощник Президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов, глава исполнительной власти Шамахинского района Тахир Мамедов и начальник Нагорно-Ширванского регионального управления образования Ровшан Алиев ознакомились с условиями, созданными в школе.

Анар Алекперов встретился с учениками и родителями, передал приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, отметил, что в новом здании школы созданы все условия для учебы. Он посоветовал школьникам хорошо учиться, используя созданные условия.

Построенное в 1975 году здание полной средней школы №1 села Гёйляр за прошедшее время пришло в негодность. В результате строительных работ, начатых в январе при поддержке Фонда Гейдара Алиева, было построено новое здание школы на 624 ученических места. Трехэтажное, 4-х корпусное здание оснащено необходимой мебелью и оборудованием, предметными кабинетами и лабораториями с наглядными пособиями. Учебное заведение располагает богатой библиотекой, актовым залом для проведения различных мероприятий, спортивным залом внутри школы, способствующим развитию детей физически здоровыми, открытой спортивной площадкой. Во дворе школы проведены работы по благоустройству и озеленению.