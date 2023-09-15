Стали известны подробности о состоянии здоровья пострадавших в результате обрушения моста в Хачмазе

БАКУ /Trend/ - Трое пострадавших в результате обрушения моста на 27-м километре автодороги Гяндоб-Хачмаз-Ялама - госграница с РФ на территории села Кёхне Хачмаз Хачмазского района помещены в отделение неотложной медицинской помощи Хачмазской районной центральной больницы подведомственной TƏBİB.

Об этом сообщили в пятницу в ответ на запрос Trend в TƏBİB.

"Каждому пострадавшему оказаны необходимые медицинские услуги. Гражданину 1999 года рождения диагностированы ушиб челюсти, перелом лучевой кости, он выписан домой на амбулаторное лечение, так как его состояние является удовлетворительным. Лечение гражданина 1966 года рождения в настоящее время проводится в хирургическом отделении медицинского учреждения. У него диагностированы множественные переломы ребер, травматический шок. Его состояние оценивается как тяжелое. Состояние пациента 1984 года рождения, у которого диагностированы тупая травма живота, закрытый перелом верхней трети бедренной кости со смещением, оценивается как средней степени тяжести. По желанию его семьи производится его эвакуация в медицинское учреждение в Баку", - сказали в TƏBİB.

Напомним, что из-за сильного селевого потока, вызванного интенсивными дождями, на 27-м километре автодороги Гяндоб-Хачмаз-Ялама- государственная граница с Российской Федерацией на территории села Кёхне Хачмаз Хачмазского района обрушился мост.