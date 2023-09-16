Генпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Генеральные прокуроры Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана - Нигматылла Юлдашев, Берик Асилов, Курманкул Зулушев, делегации во главе с заместителем генерального прокурора Туркменистана Алланазаром Нязлиевым, а также заместитель генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Жандос Асанов и представитель Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Игорь Малашевич, прибывшие в Азербайджан по приглашению генерального прокурора Кямрана Алиева для участия в 33-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств СНГ и 4-м заседании генеральных прокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества, посетили Шушу и Физули.

Как передает Trend, гости побывали на Джыдыр Дюзю, в мечети Юхары Говхар Ага и Ашагы Говхар Ага, у крепостных стен, Гянджинских ворот, осмотрели ряд других исторических и культурных памятников города Шуша. Они также стали свидетелями тяжелых последствий армянского вандализма. Кроме того, гости ознакомились с работами по восстановлению и строительству, которые ведутся в культурной столице Азербайджана.

Участники поездки также посетили центральную площадь города Шуша, где находятся расстрелянные армянами бюсты Бюльбюля, Натаван, Узеира Гаджибейли. Было отмечено, что эти бюсты, вывезенные в Армению в период оккупации азербайджанских земель, были по инициативе великого лидера Гейдара Алиева забраны у армян и привезены обратно в страну, они были возвращены на свои прежние места Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым после освобождения города Шуша от оккупации и являются символами нашей исторической победы и нашего великого возвращения.

Гости также осмотрели выставку «Гейдар Алиев и Карабах» в Творческом центре, отреставрированном Фондом Гейдара Алиева, где представлены редкие фотографии, документы и видеоматериалы, отражающие заслуги великого лидера в сферах социального, экономического, политического и культурного развития Карабахского региона страны. Было особо отмечено, что этот визит в Шушу пришелся на год 100-летия великого лидера Гейдара Алиева.

Гости, посетившие Физулинский район, подчеркнули, что работы по реконструкции, а также реализованные масштабные проекты, в том числе новые жилые массивы и другие объекты социального назначения, произвели на них большое впечатление. В том числе они посетили среднюю школу №1 имени Мирзы Улугбека, построенную братским узбекским государством в Физули.