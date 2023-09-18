Глава СГБ Азербайдажана призвал официальный Ереван предоставить точные минные карты

БАКУ /Trend/ - Азербайджан надеется, что Армения предоставит точные минные карты, а также информацию о судьбе пропавших без вести лиц и их могилах.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в своем выступлении на международной конференции на тему "Усиление национальных и глобальных усилий по определению судьбы пропавших без вести" заявил глава Службы государственной безопасности Азербайджана, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, генерал-полковник Али Нагиев.

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