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Глава СГБ Азербайдажана призвал официальный Ереван предоставить точные минные карты

Общество Материалы 18 сентября 2023 11:17 (UTC +04:00)
Глава СГБ Азербайдажана призвал официальный Ереван предоставить точные минные карты

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан надеется, что Армения предоставит точные минные карты, а также информацию о судьбе пропавших без вести лиц и их могилах.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в своем выступлении на международной конференции на тему "Усиление национальных и глобальных усилий по определению судьбы пропавших без вести" заявил глава Службы государственной безопасности Азербайджана, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, генерал-полковник Али Нагиев.

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