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На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено еще 19 мин

Общество Материалы 18 сентября 2023 16:11 (UTC +04:00)
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено еще 19 мин

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в понедельник Trend в агентстве, в ходе операций по разминированию, проведенных с 11 по 17 сентября в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Лачине, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, обнаружены и обезврежены 11 противопехотных, 8 противотанковых мин и 34 неразорвавшихся боеприпаса.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов за этот период очищена территория площадью 195,7 га.

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