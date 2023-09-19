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Полицией Гёйчая задержаны лица, занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 19 сентября 2023 10:31 (UTC +04:00)
Полицией Гёйчая задержаны лица, занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков (ФОТО/ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В ходе операций, проведенных сотрудниками отдела полиции Гёйчайского района, задержаны шесть человек, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков на территории района.

Как сообщили во вторник Trend в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, проведенных на основании полученной оперативной информации, были установлены и задержаны подозреваемые в торговле наркотическими средствами и психотропными веществами жители района - Самир Мамедов, Рашад Абдуллаев, Азер Махмудов, Гурбани Аллахверди, Эльчин Гаджиев и Шохрат Худиев.

"В ходе личного досмотра у них был обнаружен и изъят героин, а у Самира Мамедова и Эльчина Гаджиева был также обнаружен и изъят метамфетамин.

В ходе расследования выяснилось, что большинство задержанных ранее были судимы за аналогичные и другие преступные деяния.

По фактам возбуждены уголовные дела, продолжаются оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении пресс-службы.

Полицией Гёйчая задержаны лица, занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков (ФОТО/ВИДЕО)
Полицией Гёйчая задержаны лица, занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков (ФОТО/ВИДЕО)
Полицией Гёйчая задержаны лица, занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков (ФОТО/ВИДЕО)
Полицией Гёйчая задержаны лица, занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков (ФОТО/ВИДЕО)
Полицией Гёйчая задержаны лица, занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков (ФОТО/ВИДЕО)
Полицией Гёйчая задержаны лица, занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков (ФОТО/ВИДЕО)
Полицией Гёйчая задержаны лица, занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков (ФОТО/ВИДЕО)
Полицией Гёйчая задержаны лица, занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков (ФОТО/ВИДЕО)
Полицией Гёйчая задержаны лица, занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков (ФОТО/ВИДЕО)
Полицией Гёйчая задержаны лица, занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков (ФОТО/ВИДЕО)
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