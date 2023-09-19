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В Азербайджане ограничен доступ к TikTok
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19 сентября 2023 14:43 (UTC +04:00)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ограничен доступ к TikTok, сообщает Trend.
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Азербайджан
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Лента
Лента новостей
Уничтожаются боевые средства ВС Армении
14:55 (UTC+04)
Политика
Материалы
МИД Азербайджана обратился к армянскому гражданскому населению
14:51 (UTC+04)
Политика
Материалы
АБР обнародовал объем финансирования в Азербайджан
14:49 (UTC+04)
Финансы
Материалы
Уничтожена принадлежащая сепаратистам станция РЭБ “Mortira” (ВИДЕО)
14:45 (UTC+04)
Происшествия
Материалы
В Азербайджане ограничен доступ к TikTok
14:43 (UTC+04)
Общество
Материалы
Женщинам, детям, пожилым людям в Карабахе будет оказана необходимая медицинская помощь - минобороны Азербайджана
14:40 (UTC+04)
Политика
Материалы
Население в Ханкенди предупреждается с помощью громкоговорителей - минобороны Азербайджана
14:37 (UTC+04)
Политика
Материалы
МИД РФ выступит с заявлением в связи с ситуацией в Карабахе
14:32 (UTC+04)
Политика
Материалы
МИД Азербайджана распространил заявление
14:32 (UTC+04)
Политика
Материалы
На дороге Кяркиджахан-Халфалы уничтожен пост армянской армии (ВИДЕО)
14:30 (UTC+04)
Политика
Материалы
На Лачинской дороге и в других направлениях созданы гуманитарные коридоры и пункты приёма - минобороны Азербайджана
14:29 (UTC+04)
Политика
Материалы
Спрос на валютном рынке ЦБ Азербайджана значительно вырос
14:23 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Агдере уничтожен пункт радиоэлектронной борьбы, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям
14:22 (UTC+04)
Политика
Материалы
Главари сепаратистов укрылись в больнице в Ханкенди
14:20 (UTC+04)
Политика
Материалы
Агентство развития медиа Азербайджана обратилось к журналистам
14:14 (UTC+04)
Общество
Материалы
Назван объем импорта Азербайджаном бензина АИ-95
14:09 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Уничтожен ЗРК "Тор", принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям (ВИДЕО)
14:04 (UTC+04)
Политика
Материалы
Названо количество грузов, перевезенных из Хорватии в порты Турции
13:59 (UTC+04)
Турция
Материалы
Стало известно количество грузов, принятых турецким портом Гюллюк
13:51 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Токаев подчеркнул важность строительства казахстанского торгового терминала в иранском порту
13:48 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
Азербайджан проинформировал РМК и Турецко-Российский Мониторинговый Центр об антитеррористических мероприятиях в Карабахе
13:47 (UTC+04)
Политика
Материалы
Армения продолжает минный террор против Азербайджана - депутат
13:40 (UTC+04)
Политика
Материалы
Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями - минобороны Азербайджана
13:39 (UTC+04)
Политика
Материалы
Названы цели антитеррористических мероприятий азербайджанской армии в Карабахе
13:36 (UTC+04)
Общество
Материалы
ВС Армении подвергают интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии
13:33 (UTC+04)
Политика
Материалы
Выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении - минобороны Азербайджана
13:32 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджан начал в Карабахе антитеррористические мероприятия локального характера
13:24 (UTC+04)
Политика
Материалы
Казахстан и Словения обсудили перспективы развития сотрудничества
13:22 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
Совершенный Арменией минный террор не должен остаться безнаказанным - турецкий генерал
13:15 (UTC+04)
Политика
Материалы
Фото азербайджанских полицейских, погибших в результате армянского террора
13:11 (UTC+04)
Политика
Материалы
Грузооборот Астраханской области с Азербайджаном вырос в четыре раза – губернатор Игорь Бабушкин
13:10 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Танцы являются огромной частью азербайджанской культуры - Тарана Мурадова
13:05 (UTC+04)
Культура
Материалы
С начала 44-дневной Отечественной войны жертвами мин стали 314 человек
13:01 (UTC+04)
Политика
Материалы
Омбудсмен Азербайджана прокомментировала очередной минный террор Армении
13:00 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджан стал первой страной на Южном Кавказе, проводящей чемпионат мира по бальным танцам
12:45 (UTC+04)
Культура
Материалы
Азербайджан и ЕС запустили новый проект в сфере железных дорог
12:43 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
Отличная возможность от «Nar»: продайте свой старый смартфон на выгодных условиях!
12:29 (UTC+04)
ИКТ
Материалы
Двое азербайджанских военнослужащих ранены в результате армянской провокации
12:26 (UTC+04)
Политика
Материалы
Начальник Генерального штаба азербайджанской армии встретился с турецкой делегацией (ФОТО)
12:19 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Азербайджане впервые пройдет чемпионат мира по бальным танцам
12:16 (UTC+04)
Культура
Материалы
9 автомобилей МККК пересекли ППП «Лачин» (ФОТО/ВИДЕО)
12:15 (UTC+04)
Политика
Материалы
Община Западного Азербайджана осудила армянские теракты, совершенные на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша и в Ходжавенде
12:04 (UTC+04)
Политика
Материалы
Банк ABB принимает участие в международной выставке-конференции «SIBOS-2023»
11:57 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Назван объем суточной добычи сырой нефти в Азербайджане
11:57 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
ЕАБР раскрыл планы по инвестициям в Казахстан до конца года (Эксклюзив)
11:46 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
Первые кадры с места теракта на дороге Физули-Шуша (ФОТО)
11:43 (UTC+04)
Политика
Материалы
Взрыв мины в Ходжавенде еще раз доказывает, что основная цель Армении – терроризм – МИД
11:41 (UTC+04)
Политика
Материалы
Погибшие в ДТП в Лачине были не сотрудниками ОАО «Азерэнержи» (ОБНОВЛЕНО)
11:27 (UTC+04)
Общество
Материалы
При поддержке Kapital Bank фонд Red Hearts принял участие в акции «Защитим Каспий»
11:25 (UTC+04)
Бизнес
Материалы
Грандиозно, ярко, феерично! Премьера "Легенды о любви" великого Арифа Меликова в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
11:15 (UTC+04)
Общество
Материалы
Названа дата очередного заседания ЦБ Азербайджана по учетной ставке
11:06 (UTC+04)
Экономика
Материалы
AccessBank объявляет тендер
10:55 (UTC+04)
Бизнес
Материалы
Возбуждено уголовное дело по факту теракта, совершенного против сотрудников МВД Азербайджана
10:36 (UTC+04)
Политика
Материалы
4 сотрудника МВД Азербайджана погибли в результате армянского теракта в Ходжавенде
10:35 (UTC+04)
Политика
Материалы
Акция "28 лет" от A-Qroup (ФОТО)
10:33 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Полицией Гёйчая задержаны лица, занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков (ФОТО/ВИДЕО)
10:31 (UTC+04)
Общество
Материалы
Депутат парламента Азербайджана призвал граждан соблюдать осторожность в связи с ситуацией с COVID-19
10:12 (UTC+04)
Политика
Материалы
Банк Республика открыл новый филиал в Шабране (ФОТО)
10:11 (UTC+04)
Бизнес
Материалы
Армянские незаконные вооруженные формирования применили радиопомехи к самолету рейса Тбилиси-Баку
10:06 (UTC+04)
Политика
Материалы
Искусственный интеллект: возможности и риски для Азербайджана
10:00 (UTC+04)
ИКТ
Материалы
Подверглись обстрелу позиции ВС Азербайджана в направлении Гедабейского района
09:53 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Азербайджане назван объем импорта бензина АИ-92
09:43 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
АБР о ходе реализации проекта солнечной энергетики в Азербайджане
09:37 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 19 сентября
09:18 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Турция играет активную роль в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией - Эрдоган
09:14 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджанская нефть подорожала
09:06 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Гейдар Алиев не заигрывал с интеллигенцией - беседа Эльмиры Ахундовой с Народным художником СССР Таиром Салаховым (ФОТО)
09:05 (UTC+04)
Общество
Материалы
Госагентство автодорог Азербайджана о подрыве грузовика на мине
08:11 (UTC+04)
Общество
Материалы
Позиции азербайджанской армии в направлении Агдама подверглись обстрелу - минобороны
07:47 (UTC+04)
Политика
Материалы
В СГБ Азербайджана возбуждено уголовное дело в связи с подрывом грузовика на мине в Ходжавенде
07:10 (UTC+04)
Политика
Материалы
Китайская компания начала строительство фотоэлектрической станции в Узбекистане
06:21 (UTC+04)
Узбекистан
Материалы
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0
05:23 (UTC+04)
Россия
Материалы
В Ходжавенде грузовик подорвался на мине, есть погибшие
04:46 (UTC+04)
Происшествия
Материалы
Оборонные ведомства Узбекистана и Великобритании договорились о сотрудничестве
03:08 (UTC+04)
Узбекистан
Материалы
США приветствуют перевозку продовольствия в Карабах по Агдамской и Лачинской дорогам - Блинкен
02:06 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Физули произошло тяжелое ДТП, погибли трое полицейских
01:40 (UTC+04)
Происшествия
Материалы
Президент Турции подписал в Нью-Йорке декларацию по проекту «Ноль отходов»
01:19 (UTC+04)
Турция
Материалы
Грузия поднялась в мировом рейтинге цифрового качества жизни
00:28 (UTC+04)
Грузия
Материалы
Турция намерена в скором времени построить дома для граждан, пострадавших от землетрясения - Эрдоган
18 сентября 23:57 (UTC+04)
Турция
Материалы
Армения выступила против включения пещер Азых и Таглар в список наследия ЮНЕСКО (ФОТО)
18 сентября 23:02 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджан и Астрахань связывают интересные моменты истории нашей журналистики - Ахмед Исмаилов
18 сентября 22:43 (UTC+04)
Политика
Материалы
Глава МИД Турции обсудил с нидерландской коллегой двусторонние отношения
18 сентября 22:25 (UTC+04)
Турция
Материалы
В Астрахани прошла встреча глав делегаций "Каспийского медиафорума-2023" с участием представителей Азербайджана (ФОТО)
18 сентября 22:00 (UTC+04)
Политика
Материалы
Теймур Раджабов ответил армянскому шахматисту Левону Ароняну
18 сентября 21:07 (UTC+04)
Общество
Материалы
Делегация Азербайджана принимает участие в VIII Каспийском медиафоруме в Астрахани (ФОТО)
18 сентября 20:55 (UTC+04)
Общество
Материалы
"Baku Crystal Hall" передан в подчинение министерства экономики
18 сентября 20:31 (UTC+04)
Общество
Материалы
Растет число обращений в связи с пропавшими без вести во время Первой Карабахской войны - Эльдар Самедов
18 сентября 20:25 (UTC+04)
Политика
Материалы
Параллельное использование Лачинской дороги и дороги Агдам-Ханкенди следует считать очередным успехом Азербайджана - Азер Гараев
18 сентября 19:43 (UTC+04)
Политика
Материалы
Закир Гасанов встретился с гендиректором минобороны Израиля
18 сентября 19:24 (UTC+04)
Политика
Материалы
Командующий ВМС Азербайджана находится с визитом в США
18 сентября 19:09 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Национальном университете обороны в Баку состоялась встреча с болгарской делегацией
18 сентября 19:05 (UTC+04)
Общество
Материалы
Требуем от Армении предоставить информацию о судьбе пропавших без вести граждан Азербайджана - Исмаил Ахундов
18 сентября 19:00 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Астаре с затопленных территорий эвакуированы 38 человек
18 сентября 18:48 (UTC+04)
Общество
Материалы
На международной конференции в Баку по выяснению судьбы пропавших без вести принято заявление
18 сентября 18:36 (UTC+04)
Общество
Материалы
Азербайджан требует от Армении отказаться от поддержки сепаратизма и терроризма в Карабахе
18 сентября 18:32 (UTC+04)
Политика
Материалы
Радиоэлектронные помехи, создаваемые Арменией, представляют серьезную угрозу безопасности - МИД Азербайджана
18 сентября 18:25 (UTC+04)
Политика
Материалы
Армения продолжает устанавливать мины на территории Азербайджана - МИД
18 сентября 18:17 (UTC+04)
Политика
Материалы
Армения собирает личный состав и военную технику для следующего нападения - МИД Азербайджана
18 сентября 18:11 (UTC+04)
Политика
Материалы
AccessBank объявляет тендер
18 сентября 18:06 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Армения сделала простых жителей заложниками своих политических авантюр - МИД Азербайджана
18 сентября 18:02 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджан сталкивается с постоянными провокациями армянской стороны - МИД
18 сентября 17:51 (UTC+04)
Политика
Материалы
Турецкий порт Бандырма принял более 600 судов
18 сентября 17:47 (UTC+04)
Турция
Материалы
Болгария увеличила импорт газа из Азербайджана
18 сентября 17:44 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Представители Шанхайской организации сотрудничества посетили Фонд Гейдара Алиева (ФОТО)
18 сентября 17:40 (UTC+04)
Общество
Материалы
Обнаружение новых штаммов COVID-19 в Азербайджане не подтверждено - TƏBIB
18 сентября 17:40 (UTC+04)
Общество
Материалы
Для аккредитованных в Азербайджане дипломатов проведен брифинг по текущей ситуации в регионе
18 сентября 17:34 (UTC+04)
Политика
Материалы
Составлены специальные карты массовых захоронений на освобожденных от оккупации землях Азербайджана
18 сентября 17:20 (UTC+04)
Политика
Материалы
Названы имена 10 человек, пропавших без вести в I Карабахской войне и чьи останки найдены на освобожденных территориях (ФОТО)
18 сентября 17:14 (UTC+04)
Политика
Материалы
Названо число зараженных коронавирусом в Азербайджане
18 сентября 17:09 (UTC+04)
Общество
Материалы
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане за неделю
18 сентября 17:08 (UTC+04)
Общество
Материалы
Открытие дороги Агдам-Ханкенди - очередное достижение Азербайджана - депутат (Видеоинтервью)
18 сентября 17:00 (UTC+04)
Политика
Материалы
В РФ позитивно оценили одновременное открытие Лачинской дороги и маршрута Агдам-Ханкенди
18 сентября 16:59 (UTC+04)
Политика
Материалы
Турция планирует увеличить экспорт в исламские страны
18 сентября 16:57 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Нахчыване пройдет международный турнир по художественной гимнастике "Grace of Nature"
18 сентября 16:44 (UTC+04)
Общество
Материалы
Ситуация в Азербайджане с заражением и смертностью от коронавируса
18 сентября 16:40 (UTC+04)
Общество
Материалы
Уголовное дело в отношении главного архитектора ИВ Тертера направлено в суд
18 сентября 16:36 (UTC+04)
Общество
Материалы
AZAL Career Day открывает новые возможности для будущих специалистов (ФОТО)
18 сентября 16:34 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
Фильм "После. Навсегда" в CinemaPlus: чем завершилась история любви главных героев? (ФОТО/ВИДЕО)
18 сентября 16:23 (UTC+04)
Интересное
Материалы
В Астаре возникла угроза взрыва водохранилища малой гидроэлектростанции
18 сентября 16:22 (UTC+04)
Общество
Материалы
ЕС приветствует одновременное открытие Лачинской дороги и дороги Агдам-Ханкенди – Шарль Мишель
18 сентября 16:20 (UTC+04)
Политика
Материалы
Жителей Астары эвакуируют из-за угрозы селей
18 сентября 16:14 (UTC+04)
Происшествия
Материалы
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено еще 19 мин
18 сентября 16:11 (UTC+04)
Общество
Материалы
Трое разыскиваемых граждан Азербайджана экстрадированы из России
18 сентября 16:07 (UTC+04)
Общество
Материалы
С затопленных из-за ливней территорий в Астаре и Лянкяране эвакуированы 27 человек (ФОТО)
18 сентября 16:05 (UTC+04)
Общество
Материалы
Параллельное открытие дороги Агдам-Ханкенди и Лачинской дороги - успех азербайджанской дипломатии - комментарий
18 сентября 15:54 (UTC+04)
Политика
Материалы
В ИВ Нахчывана выявлено присвоение средств на сумму более 5 млн манатов в 2021-2022 гг.
18 сентября 15:38 (UTC+04)
Общество
Материалы
Должность представителя Президента Азербайджана по особым поручениям включена в первую классификацию административных должностей
18 сентября 15:37 (UTC+04)
Политика
Материалы
Махир Тагизаде завоевал Гран-при Международного конкурса вокалистов в Казахстане
18 сентября 15:22 (UTC+04)
Культура
Материалы
У членов семей пропавших без вести лиц взято более 10 тыс. биообразцов - Ханлар Велиев
18 сентября 15:06 (UTC+04)
Политика
Материалы
Армяне жестоко пытали взятых в плен и заложники в I Карабахской войне азербайджанцев - Ханлар Велиев
18 сентября 14:52 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев поздравил музыкальную общественность Азербайджана
18 сентября 14:49 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджан закупает большое количество авиатоплива из Туркменистана
18 сентября 14:49 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
В Азербайджане возросли грузо- и пассажироперевозки автотранспортом
18 сентября 14:48 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
Азербайджан увеличил доходы от экспорта фармацевтических продуктов
18 сентября 14:46 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Массовые захоронения в основном обнаружены в местах, указанных бывшими пленниками - Ханлар Велиев
18 сентября 14:42 (UTC+04)
Общество
Материалы
На освобожденных от оккупации территориях найдены останки 508 человек - Ханлар Велиев
18 сентября 14:41 (UTC+04)
Общество
Материалы
Названы места обнаружения массовых захоронений на освобожденных территориях Азербайджана
18 сентября 14:34 (UTC+04)
Общество
Материалы
Сотрудничество в борьбе с преступлениями против человечности должно продолжаться – Вук Еремич
18 сентября 14:30 (UTC+04)
Общество
Материалы
Возможно, что некоторые из взятых в плен в I Карабахской войне используются в качестве рабов в Армении - Ханлар Велиев
18 сентября 14:20 (UTC+04)
Общество
Материалы
Сепаратисты требуют от армянских жителей Карабаха плату за поездку в Армению
18 сентября 14:11 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Азербайджане учеба ветеранов войны в учреждениях профобразования будет оплачиваться государством
18 сентября 14:11 (UTC+04)
Общество
Материалы
Kapital Bank предлагает нефтяникам кредит в размере 20 зарплат
18 сентября 14:09 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Подписан Меморандум между Бакинской высшей школой нефти и ACCA (ФОТО)
18 сентября 14:07 (UTC+04)
Общество
Материалы
Азербайджан увеличил импорт табака и табачных изделий
18 сентября 13:58 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Перевозки между TRACECA и ОТГ играют ключевую роль в содействии торговле между Европой и Азией - генсек
18 сентября 13:56 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
Армения не отвечает на инициативу Азербайджана в отношении пропавших без вести - Фариз Рзаев
18 сентября 13:52 (UTC+04)
Политика
Материалы
Открытие дороги Агдам-Ханкенди - очередная победа Азербайджана - депутат
18 сентября 13:50 (UTC+04)
Политика
Материалы
Непредоставление Арменией информации о пропавших без вести лицах недопустимо - бывший вице-премьер Румынии
18 сентября 13:49 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Установление судеб пропавших без вести лиц также важно с точки зрения нормализации армяно-азербайджанских отношений
18 сентября 13:48 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Загрязнение Арменией наших территорий минами и неразорвавшимися боеприпасами создает серьезные препятствия процессу проведения эксгумационных работ
18 сентября 13:47 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Есть необходимость в создании в системе ООН специального механизма, связанного с пропавшими без вести лицами
18 сентября 13:47 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Азербайджане зафиксирован рост морских грузоперевозок
18 сентября 13:30 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Пропавшие без вести лица были подвергнуты Арменией пыткам
18 сентября 13:29 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Вопрос пропавших без вести лиц является одной из самых серьезных проблем, с которой столкнулся Азербайджан
18 сентября 13:26 (UTC+04)
Политика
Материалы
Назван рост грузоперевозок ж/д транспортом Азербайджана
18 сентября 13:26 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
Назван рост грузо- и пассажироперевозок в Азербайджане всеми видами транспорта
18 сентября 13:25 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
Польские предприниматели заинтересованы в расширении сотрудничества с Казахстаном в различных сферах - министерство (Эксклюзив)
18 сентября 13:20 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
Иран надеется на возобновление работы посольства Азербайджана в Тегеране - МИД Ирана
18 сентября 13:17 (UTC+04)
Политика
Материалы
"Хыналыг и Кочевой путь" включены в список наследия ЮНЕСКО (ФОТО)
18 сентября 13:16 (UTC+04)
Общество
Материалы
Турецкая компания привлекла кредит у азербайджанского банка на инвестиции и погашение долгов
18 сентября 13:07 (UTC+04)
Финансы
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