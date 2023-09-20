В Нахчыване будет проложена трамвайная линия

БАКУ /Trend/ - В следующем году в городе Нахчыван планируется спроектировать трамвайную линию.

Как сообщает Trend, об этом говорится в Плане мероприятий на 2023-2024 годы «Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы».

Кроме того, согласно Плану мероприятий, в целях стимулирования использования электромобилей и гибридных транспортных средств предусмотрено ввести налогово-таможенные льготы, увеличить использование экологически чистых и безопасных транспортных средств, в том числе легковых автомобилей и автобусов, а также построить зарядные станции для электромобилей.