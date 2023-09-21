В 30 регионах Азербайджана действуют отделения по художественной гимнастике - генеральный секретарь AGF Нурлана Мамедзаде

НАХЧЫВАН /Trend/ - На данный момент в 30 регионах Азербайджана действуют отделения по художественной гимнастике. Об этом, как сообщает Trend, сказала в четверг журналистам генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде.

"Сегодня в Нахчыване стартовал Международный турнир по художественной гимнастике "Grace of Nature", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Впервые такое международное соревнование по художественной гимнастке проводится за пределами столицы Азербайджана. Наш турнир называется "Grace of Nature", что в переводе означает "Грация природы". Наши регионы хорошо известны красотой своей неповторимой природы, и мы планируем что данное соревнование будет проходит каждый год в одном из регионов страны", - отметила она.

Нурлана Мамедзаде подчеркнула, что на Международном турнире "Grace of Nature" наряду со спортсменками из столицы Азербайджана участвуют юные гимнастки из регионов страны.

"Традиционно гимнастки из регионов вместе со своими тренерами приезжают в Баку, и проводят в Национальной арене гимнастики учебно-тренировочные сборы. Считаю, проведение подобных соревнований, как "Grace of Nature", в регионах крайне важно. Турнир вдохновит юных спортсменок из регионов на новые спортивные свершения, и возможно в будущем мы сможем увидеть их на международной арене", - добавила генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана.

Отметим, что Международный турнир по художественной гимнастике "Grace of Nature", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, проходит в Нахчыване 21-22 сентября.

На первом международном соревновании по художественной гимнастике, организованном в Нахчыване, участвуют около 250 гимнасток в четырех возрастных категориях, представляющие команды Азербайджана и Казахстана.

В соревновании участвуют гимнастки из 20 клубов Баку и регионов Азербайджана (Нахчыван, Гянджа, Агдаш, Мингячевир, Огуз, Гах, Шамкир и Загатала).