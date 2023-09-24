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Азербайджан предоставил коридор для вывода разоруженных армянских военнослужащих из Карабаха

Общество Материалы 24 сентября 2023 14:02 (UTC +04:00)
Азербайджан предоставил коридор для вывода разоруженных армянских военнослужащих из Карабаха

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/- Согласно достигнутой 20 сентября договоренности, разоруженному и демобилизованному личному составу вооруженных сил Армении будет обеспечен выход из Карабахского региона Азербайджана в направлении Лачин-Ханкенди и Кяльбаджар-Басаркечар на автобусах и личном транспорте, передает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство внутренних дел Азербайджана.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются. Параллельно передаются все оружие, боеприпасы и тяжелая техника. Обеспечивается координация вышеуказанных процессов с российским миротворческим контингентом.

По приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики 21 сентября 2023 года в городе Евлах ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов встретился с Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном в качестве представителей армянских жителей Карабаха.

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