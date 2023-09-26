В курганах Гёйгёльского района возобновились археологические исследования (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Институт археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана после длительного перерыва возобновил археологические исследования в Гёйгёльском районе, передает Trend.

Как сообщили в институте, археологическая экспедиция под руководством доктора философских наук, доцента Бахтияра Джалилова провела раскопки в Гёйгёльском кургане №2. Курган расположен на юго-западе Гёйгёльского района, на правом берегу Гянджачая, слева от асфальтированной дороги Гёйгёль-Зурнабад.

Курган находится на небольшом естественном холме высотой около 8 метров. Диаметр верхнего покрытия кургана составляет 18 метров, а высота – 1,1 метра. Верхнее покрытие кургана состоит из нескольких рядов речных камней. Круглая камера кургана построена на поверхности земли. Верх камеры перекрыт легкой деревянной конструкцией и выполнен в виде свода. Усыпальница принадлежала одному племени и использовалась для длительного захоронения. Диаметр камеры составляет 4,5 метра.

В камере кургана обнаружена керамика раннего бронзового века и мелкие человеческие кости.

Б.Джалилов сообщил, что после погребения в курганной гробнице, как и в большинстве курганных гробниц эпохи ранней бронзы, типичных для западного региона Азербайджана, в качестве заключительного ритуала погребальную камеру поджигали. Пожар в склепе под курганом был очень сильным, и образцы материальной культуры вместе с человеческими костями сгорели в разной степени. Было даже зафиксировано, что от воздействия огня камни, расставленные вокруг камеры, расплавились и превратились в шлак.

Курган принадлежит одному из местных вариантов носителей куро-аразской культуры, относящемуся к раннему этапу первого бронзового века.

По данным предварительного сравнительного анализа, Гёйгёльский курган №2 отнесли к середине или второй половине IV тысячелетия до н.э. Это позволяет говорить о том, что это один из самых ранних могильных памятников курганного типа, обнаруженных в Азербайджане. Планируется продолжить археологические раскопки в зарегистрированных курганах региона.

Следует отметить, что одним из регионов, где памятники курганного типа наиболее распространены в Азербайджане, является Гёйгёльский район. До сих пор на обоих берегах Гянджачая, в равнинной местности на небольших холмах, зафиксированы сотни курганов, причем некоторые из них были изучены людьми немецкого происхождения, поселившимися в этой местности в конце 19 - начале 20 веков.

Отметим, что среди исследователей исключительное значение в изучении древней истории Азербайджана имеют археологические раскопки в многочисленных курганах, проведенные Яковом Гуммелем в 20-30-х годах 20 века.