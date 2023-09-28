В Азербайджане прошло заседание трехсторонней комиссии по социально-экономическим вопросам

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание трехсторонней комиссии по социальным и экономическим вопросам, представленной министерством труда и социальной защиты населения, Конфедерацией профсоюзов и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана.

Как сообщает Trend, на заседании с участием руководящих должностных лиц всех трех структур министр труда и социальной защиты населения, председатель комиссии Сахиль Бабаев отметил, что в рамках социальных реформ, проводимых в последние годы, была проведена важная работа в области совершенствования трудового законодательства.

Было отмечено, что подготовленные в связи с этим проекты обсуждались на заседаниях трехсторонней комиссии совместно с социальными партнерами, на текущем заседании также планируется обсуждение новых законодательных проектов.

На заседании был рассмотрен проект изменений в законодательство о совершенствовании норм регулирования продолжительности рабочего времени женщин, имеющих детей. Также был обсужден проект закона о создании единого электронного информационного резерва по рабочей силе в сфере строительства.

Кроме того, было проведено обсуждение вопросов относительно своевременных ежеквартальных отчетов по взносам обязательного государственного социального страхования, предложений по образцовому коллективному договору для различных видов хозяйствующих субъектов.