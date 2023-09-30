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На освобожденных территориях обнаружены останки около 500 человек - СГБ Азербайджана

Общество Материалы 30 сентября 2023 11:47 (UTC +04:00)
На освобожденных территориях обнаружены останки около 500 человек - СГБ Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана, до сих пор обнаружены останки около 500 военнослужащих и гражданских лиц.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил заместитель главы Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-лейтенант Шарафет Гасанов на церемонии прощания с Национальным героем Риадом Ахмедовым.

Ш.Гасанов отметил, что в Первой Карабахской войне потери Азербайджана составили около 4 тысяч человек.

Он также подчеркнул, что в настоящее время продолжаются поиски пропавших без вести в период Первой Карабахской войны.

"В генетической лаборатории, созданной в составе Главного военно-медицинского управления СГБ, мы провели идентификацию 25 наших шехидов. Процесс все еще продолжается",- добавил замглавы СГБ.

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