На освобожденных территориях обнаружены останки около 500 человек - СГБ Азербайджана

БАКУ/Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана, до сих пор обнаружены останки около 500 военнослужащих и гражданских лиц.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил заместитель главы Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-лейтенант Шарафет Гасанов на церемонии прощания с Национальным героем Риадом Ахмедовым.

Ш.Гасанов отметил, что в Первой Карабахской войне потери Азербайджана составили около 4 тысяч человек.

Он также подчеркнул, что в настоящее время продолжаются поиски пропавших без вести в период Первой Карабахской войны.

"В генетической лаборатории, созданной в составе Главного военно-медицинского управления СГБ, мы провели идентификацию 25 наших шехидов. Процесс все еще продолжается",- добавил замглавы СГБ.