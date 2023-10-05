В Нахчыване создан новый госфонд

БАКУ /Trend/ - Создан Государственный фонд охраны окружающей среды и использования природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Trend, в связи с этим заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов подписал приказ.

Утверждено Положение о фонде, созданном с целью рационального использования природных ресурсов, восстановления минерально-сырьевой базы, обеспечения охраны окружающей среды и зеленых насаждений.

Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики и министерство экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики должны решить вопросы, вытекающие из настоящего приказа.