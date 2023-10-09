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В Азербайджане снизилось число военных преступений - Ханлар Велиев

Общество Материалы 9 октября 2023 12:28 (UTC +04:00)
В Азербайджане снизилось число военных преступений - Ханлар Велиев

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend – В первом полугодии 2023 года количество умышленных убийств, зарегистрированных в Азербайджане, сократилось на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, об этом заявил заместитель генерального прокурора - военный прокурор, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев во время заседания расширенной коллегии.

По его словам, за этот период количество попыток убийства снизилось на 66,7 процента, а попыток самоубийства - на 75 процентов.

Х.Велиев отметил, что совместная деятельность военной прокуратуры с соответствующими структурами, по предотвращению криминальных происшествий, в том числе преступлений подобного рода, будет успешно продолжена и в дальнейшем.

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