Стали известны даты начала отопительного сезона в Азербайджане

БАКУ/Trend/ – Отопительный сезон в Баку в этом году также планируется начать с 15 ноября.

Об том в четверг Trend сообщил пресс-секретарь ОАО "Azəristiliktəchizat" Эльвин Басгаллы.

По его словам, установка счетчика в системе отопления планируется только для нежилых объетов. В настоящее время в этом направлении принимаются срочные меры.

С 1 ноября количество районов страны, где начнется отопительный сезон, будет увеличено до 14 (Дашкесан, Гядабей, Хачмаз, Кяльбаджар, Габала, Губа, Гусар, Лачин, Лерик, Шамахы, Сиязань, Шабран, Шуша, Ярдымлы).

Э.Басгаллы отметил, что решение принято с учетом климатических условий регионов.

По регулированию деятельности учреждения принят ряд нормативных правовых актов.

Правила использования тепловой энергии утверждены Кабинетом министров Азербайджанской Республики.