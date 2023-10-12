Перед зданием Международного суда прошла акция протеста азербайджанской общины (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Перед зданием Международного суда в Гааге прошла мирная акция протеста азербайджанской общины под девизом «Мы хотим мира!», передает Trend.

Организованная Координационным советом азербайджанцев Нидерландов-Бельгии акция, проходившая с 15:00 до 19:00 по местному времени, была проведена с целью протеста против абсурдных претензий Армении и антиазербайджанской кампании.

Выступающие на митинге, который начался с исполнения Государственного гимна Азербайджана, напомнили о политике узурпации, агрессии, этнической чистки, геноцида, актов вандализма, минного террора Армении против Азербайджана и народа страны на протяжении почти 30 лет.

Участники акции потребовали от Международного суда отклонить лживые претензии Армении и уважать территориальную целостность мультикультурального и миролюбивого Азербайджана.

В ходе акции участники скандировали такие лозунги, как "Карабах - это Азербайджан!", "Уважайте территориальную целостность Азербайджана!", "Покончить с армянским сепаратизмом!", "Прекратить антиазербайджанскую кампанию!", "Азербайджан хочет мира, Армения хочет войны!", "Не забывайте Ходжалы!», «Террор против Гянджи – это проявление армянского террора!», «Рубен Варданян – финансист терроризма!», «Мир молчит о терроре против Гянджи!», «Осудим террор Армении против Барды!», «Мы говорим НЕТ терроризму!», «Мы осуждаем систематические массовые убийства, совершаемые Арменией», «Араик Арутюнян — детоубийца!», «Армянский минный террор препятствует нормализации и восстановлению в освобожденных регионах!», «Мы требуем минных карт ради безопасности Карабаха!», «Минный террор препятствует возвращению вынужденных переселенцев в Карабах!", "Мировой армянский терроризм молчит о своих жертвах!", "Армения должна обеспечить права и безопасность западных азербайджанцев!", "Армения препятствует возвращению западных азербайджанцев!", «Азербайджан поддерживает сосуществование в Карабахе!», «Призываем Армению к переговорам, а не к конфронтации!», «Призываем мировое сообщество поддержать справедливость!» и др.

Отметим, что акция прошла в день слушаний в Международном суде по иску Армении против Азербайджана.