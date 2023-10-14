Армяне вновь заминировали большую территорию в Карабахе после 44-дневной войны - Самир Нуриев

БАКУ/Trend/ – Работы по разминированию территорий Азербайджана, являясь наиболее болезненной проблемой, ведутся последовательно. Уже очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов около 100 тысяч гектаров.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев в ходе выступления на конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности", организованной Кабинетом министров.

"Военные формирования Армении, оставшиеся в Карабахе после 44-дневной войны, вновь заминировали большую территорию по периметру, и это один из вопросов, который ждет своего решения.

Безусловно, потенциал Азербайджанского государства позволяет в кратчайшие сроки восстановить все наши территории, превратить эти земли в рай и вернуть им жизнь, как отметил Президент Ильхам Алиев", - добавил С.Нуриев.

Отметим, что мероприятие проходит под сопредседательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики Самира Нуриева.

Конференция посвящена деятельности Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.