Развитие в социально-экономической сфере охватило столицу и всю страну – Эльдар Азизов

БАКУ/Trend/ – Развитие в социально-экономической сфере охватило столицу и всю страну.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, об этом заявил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов в ходе конференции на тему ”20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности“.

"Сегодня Баку выступает как современный город. Он прошел путь динамичного и многогранного развития, и этот процесс все еще продолжается. За последние 20 лет построено большое количество жилых комплексов, гостиниц. За это время количество больниц увеличилось в 2 раза. Такую же динамику можно отнести к средним школам и детским садам.

Заложено и капитально отремонтировано около 400 парков", - добавил Э.Азизов.

Отметим, что мероприятие проходит под сопредседательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики Самира Нуриева.

Конференция посвящена деятельности Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.