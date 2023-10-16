В Азербайджане принимаются масштабные меры по обеспечению населения питьевой водой - министр

БАКУ/Trend/ – В Азербайджане принимаются масштабные меры по обеспечению населения питьевой водой.

Как передает в понедельник Trend, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов во время выступления на мероприятии, посвященном открытию факультета сельскохозяйственных и пищевых наук Университета АДА, а также Координационного офиса продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Азербайджане и Всемирному дню продовольствия.

"Рост населения и сельскохозяйственных угодий приводит к дефициту воды", - добавил министр.

М.Мамедов также затронул тему всемирного голода, отметив, что во всем мире 2,4 миллиарда человек не могут обеспечить себя достаточным количеством пищи, а 783 миллиона человек страдают от голода.

Он подчеркнул, что значительная часть людей в мире, страдающих от голода, проживает в сельской местности.

Отметим, что в Азербайджане за последние несколько лет созданы 44 новых источника питьевой воды.

В частности, в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся работы по формированию новых источников питьевой воды.

Также в стране создано агентство, основная деятельность которого направлена на обеспечение предпринимателей сельхозсектора водой в целях мелиорации.