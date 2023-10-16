В Суговушане построят новый мост (ФОТО)

СУГОВУШАН /Trend/ - 16 октября Государственное агентство по туризму Азербайджана организовало медиа-тур с участием около 40 представителей средств массовой информации страны в недавно построенный парк отдыха в поселке Суговушан Тертерского района.

Как сообщает Trend, в рамках медиа-тура заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова сообщила представителям СМИ, что вокруг Суговушанского водохранилища, построенного в 1970-х годах по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, создан парк, вдоль набережной проложены пешеходные тропы для эффективной организации досуга населения, установлены скамейки, беседки, для детей установлена игровая площадка, спортивные сооружения.

В парке площадью 7,5 га созданы туристический информационный центр, кафе, плавучая эстакада, автостоянка для транспортных средств. Здесь проведены обширные работы по озеленению, посажено около 5 тысяч деревьев и кустарников.

Азада Гусейнова отметила, что на втором этапе процесса создания туристической инфраструктуры в Суговушане будут осуществлены строительство нового моста, адаптация исторического моста, нынешней Площади флага к парку, будут проведены масштабные работы по благоустройству.

Напомним, что фундамент парка отдыха в Суговушане был заложен 20 марта 2022 года при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.

15 октября Президент Ильхам Алиев в ходе поездки в Тертерский район принял участие в открытии парка отдыха в поселке Суговушан, ознакомился с созданной туристической инфраструктурой и проведенными работами по благоустройству.