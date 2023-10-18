Проводятся подготовительные тренировки к совместным азербайджано-турецким тактическим учениям (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ – Отрабатываются действия по различным эпизодам предстоящих в Азербайджане совместных тактических учений, посвященных 100-летию образования Турецкой Республики.

Как передает в среду Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"В соответствии с планом, подразделения Сухопутных и Ракетно-артиллерийских войск, выведенные из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения, заняли огневые позиции и выполнили задачи по подготовке установок к боевому применению.

Совместные учения двух братских стран, в ходе которых основное внимание будет уделено обеспечению боевого слаживания при взаимодействии войск, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава, состоятся 23-25 октября", - говорится в сообщении ведомства.