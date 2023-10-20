В Хачмазе открыта новая альтернативная дорога через реку Гудиалчай (ФОТО)

БАКУ/Trend/ – В Хачмазе введена в эксплуатацию альтернативная дорога через реку Гудиалчай.

Как сообщает в пятницу Trend, автомобили, движущиеся по дороге Гяндоб-Ялама через Хачмазский район, будут пересекать реку, используя альтернативную дорогу, пока не будет построен новый мост.

Временная дорога, построенная для обеспечения комфортного движения граждан, расположена примерно в 50 метрах к западу от старого моста. Дорога в основном используется автомобилями, движущимися из Хачмаза в направлении Худата, Набрани, Яламы и государственной границы с Российской Федерации и обратно.

Строительство нового моста через Гудиалчай (на месте разрушенного) идет полным ходом. Новый двухпролетный мост длиной 66 метров и шириной 15 метров планируется сдать в эксплуатацию в конце ноября.

Напомним, что из-за сильного селевого потока, вызванного интенсивными дождями, на 27-м километре автодороги Гяндоб-Хачмаз-Ялама- государственная граница с Российской Федерацией на территории села Кёхне Хачмаз Хачмазского района обрушился мост.