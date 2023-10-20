Пользование новой платной дорогой Баку-Губа-госграница с РФ будет осуществляться по чипированной карте

БАКУ /Trend/ - Пользование новой платной дорогой Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией будет осуществляться посредством специальных чипированных карт.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов, информируя 20 октября Президента Азербайджана Ильхама Алиева, принявшего участие в открытии новой платной автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией.

По словам Мамедова, поскольку тарифы на пользование платными дорогами были установлены недавно, в настоящее время осуществляется их интеграция в платежную систему. После завершения интеграции программное обеспечение платежной системы будет протестировано. По завершении испытаний дорога будет открыта для общего пользования. Указанные работы предусмотрено завершить в короткие сроки.

Было доведено до внимания, что строительство этой дороги велось на 5 участках под контролем Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана. Вдоль дороги построено 40 путепроводов и мостов, 52 подземных перехода, 6 пунктов оплаты и контроля грузов, установлены более 2 тысяч дорожных знаков и информационных табло. Пользование платной дорогой будет осуществляться посредством специальных чипированных карт. Карту можно будет получить на въездах на дорогу и выездах с нее, а в ближайшем будущем - в различных пунктах продаж в городах и районах.

Мамедов отметил, что планируется, что карта будет двух форм. Так, водители, регулярно пользующиеся дорогой, получат постоянную карту, а те, кто пользуется дорогой время от времени, - временную или одноразовую карту.

Система платных дорог позволит водителям использовать обычные и безостановочные полосы. Водитель, выезжающий на обычную полосу, приобретя карту для проезда в пунктах взимания платы, прикладывает ее к лобовому стеклу автомобиля, после чего получает право пользования платной дорогой. Безостановочная полоса позволяет водителям проезжать через пункты взимания платы за проезд, не снижая скорости и не останавливаясь. Для этого водителю необходимо иметь только заранее приобретенную специальную чип-карту и достаточный баланс на платежной карте. На этих полосах применяются специальные камеры считывания номерных знаков, камеры безопасности, оборудование для классификации автомобилей и другие инновационные технологические решения. В целях обеспечения весового контроля и выносливости дороги на всех пунктах установлены электронные системы взвешивания. В будущем также будут возможными автоматические платежи или мобильные платежи с помощью QR-кодов.

Президенту Ильхаму Алиеву был вручен первый образец карты проезда по платной дороге.