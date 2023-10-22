БАКУ /Trend/ - Азербайджанские врачи провели в Ханкенди первую хирургическую операцию.

Как передает Trend, об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

18.10.2023 около 14:10 в медицинское учреждение города Ханкенди обратился гражданин Азербайджана, 1999 года рождения, с жалобами на острые боли в животе, тошноту и недомогание.

Врачи провели необходимые обследования, у пациента диагностировали острый аппендицит и было принято решение провести операцию.

Пациенту успешно провели аппендэктомию. Сотрудник полиции Тагизаде Ататюрк Салим оглу, состояние которого после операции было оценено как удовлетворительное, уже выписан домой на амбулаторное лечение.

Операцию провел врач-хирург Вели Халилов при помощи врача-анестезиолога-реаниматолога Рамина Ахмедова, медсестер Айнур Мустафаевой, Гюльсум Гасановой и медбрата Арзумана Мамедова.