Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Процедура импорта БПЛА в Азербайджан может быть упрощена

Общество Материалы 23 октября 2023 13:41 (UTC +04:00)
Процедура импорта БПЛА в Азербайджан может быть упрощена

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Беспилотные летательные аппараты - это такая технология, которая даже в очень малых масштабах может представлять большую опасность. Существуют беспилотники длиной в несколько сантиметров, которые во многих случаях способны представлять серьезную угрозу частной жизни, а иногда и национальным интересам. Полет вместе нескольких небольших беспилотников может привести к крушению любого самолета.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Таир Миркишили во время обсуждения законопроекта "Об авиации" на заседании комитета.

Он отметил, что разрешительная система беспилотных летательных аппаратов должна быть значительно упрощена.

"В настоящее время, когда вы импортируете беспилотник, вам необходимо получить разрешение в 5 государственных органах. А это во многих случаях приводит к тому, что процедура достаточно затягивается. Мы не можем избежать технологий. Его изучение, использование, распространение важны для нашего будущего.

В то же время мы считаем, что необходимо в некоторой степени упростить регулирование. По имеющейся у меня информации, система получения разрешений при ввозе дронов будет значительно упрощена, будут использоваться онлайн-инструменты. Но это не означает ослабления контроля", - добавил он.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости