Процедура импорта БПЛА в Азербайджан может быть упрощена

БАКУ /Trend/ - Беспилотные летательные аппараты - это такая технология, которая даже в очень малых масштабах может представлять большую опасность. Существуют беспилотники длиной в несколько сантиметров, которые во многих случаях способны представлять серьезную угрозу частной жизни, а иногда и национальным интересам. Полет вместе нескольких небольших беспилотников может привести к крушению любого самолета.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Таир Миркишили во время обсуждения законопроекта "Об авиации" на заседании комитета.

Он отметил, что разрешительная система беспилотных летательных аппаратов должна быть значительно упрощена.

"В настоящее время, когда вы импортируете беспилотник, вам необходимо получить разрешение в 5 государственных органах. А это во многих случаях приводит к тому, что процедура достаточно затягивается. Мы не можем избежать технологий. Его изучение, использование, распространение важны для нашего будущего.

В то же время мы считаем, что необходимо в некоторой степени упростить регулирование. По имеющейся у меня информации, система получения разрешений при ввозе дронов будет значительно упрощена, будут использоваться онлайн-инструменты. Но это не означает ослабления контроля", - добавил он.