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Названо количество мин, обнаруженных на освобожденных землях Азербайджана за неделю

Общество Материалы 23 октября 2023 16:41 (UTC +04:00)
Названо количество мин, обнаруженных на освобожденных землях Азербайджана за неделю

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ – Агентство Азербайджана по разминированию опубликовало еженедельный отчет об операциях по гуманитарному разминированию, проводимых на территориях, освобожденных от армянской оккупации.

Как передает в понедельник Trend, в ходе операций по разминированию, проведенных с 16 по 22 октября в Тертере, Ходжавенде, Шуше, Агдаме, Физули, Джебраиле, Лачине, Губадлы и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 147 противопехотных и 130 противотанковых мин, а также 1067 неразорвавшихся боеприпасов.

Была расчищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов территория в 611,4 гектара.

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