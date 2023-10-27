В Губе стартовал заключительный день соревнований 28-го Первенства Азербайджана по художественной гимнастике

ГУБА/Trend/ - В Губинском олимпийском спортивном комплексе стартовал заключительный день соревнований 28-го Первенства Азербайджана по художественной гимнастике, сообщает в пятницу Trend.

Сегодня будут определены победительницы и призеры соревнований.

В 28-м Первенстве Азербайджана принимают участие 122 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и девять команд в групповых упражнениях.

Среди участниц 28-го Первенства Азербайджана - представительницы клуба "Оджаг Спорт" (отделения Баку, Шамахы и Загатала), Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, спортивного клуба "Grasiya", Дворца водных видов спорта, спортивного клуб "Забрат", Культурного центра "Зиря", Олимпийских спортивных комплексов в Абшероне, Гяндже, Гёйчае, Лянкяране, Масаллы, Гусаре, Ширване, Молодежных центров Шaмкира и города Нахчыван.

Спортсменки выступают в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 годов рождения) и "юниорки" (2008-2010 годов рождения).