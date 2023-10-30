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В Ханкенди найдена база НПО с намеренно выведенным из строя оборудованием для разминирования (ФОТО)

Общество Материалы 30 октября 2023 10:28 (UTC +04:00)
В Ханкенди найдена база НПО с намеренно выведенным из строя оборудованием для разминирования (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/Trend/ – В ходе деятельности по гуманитарному разминированию, осуществляемой Агентством Азербайджанской Республики по разминированию, на территории города Ханкенди была обнаружена база неправительственной организации (НПО) "HALO Trust".

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщает Агентство по разминированию.

Было отмечено, что на базе, принадлежащей Международной гуманитарной неправительственной организации "HALO Trust", было обнаружено значительное количество намеренно выведенных из строя детекторов и оборудования для разминирования.

"Это оборудование могло использоваться в операциях по гуманитарному разминированию и служить для устранения минной угрозы. Однако материально-технические средства, предназначенные для использования в целях создания безопасной среды, были намеренно уничтожены", - говорится в сообщении агентства.

В Ханкенди найдена база НПО с намеренно выведенным из строя оборудованием для разминирования (ФОТО)
В Ханкенди найдена база НПО с намеренно выведенным из строя оборудованием для разминирования (ФОТО)
В Ханкенди найдена база НПО с намеренно выведенным из строя оборудованием для разминирования (ФОТО)
В Ханкенди найдена база НПО с намеренно выведенным из строя оборудованием для разминирования (ФОТО)
В Ханкенди найдена база НПО с намеренно выведенным из строя оборудованием для разминирования (ФОТО)
В Ханкенди найдена база НПО с намеренно выведенным из строя оборудованием для разминирования (ФОТО)
В Ханкенди найдена база НПО с намеренно выведенным из строя оборудованием для разминирования (ФОТО)
В Ханкенди найдена база НПО с намеренно выведенным из строя оборудованием для разминирования (ФОТО)
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