Инфекционист о возможной очередной вспышке пандемии COVID-19 в Азербайджане

БАКУ/Trend/ – Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на днях отметил, что очередная пандемия COVID-19 может вспыхнуть в любой момент.

Отвечая во вторник на вопросы Trend относительно ситуации в Азербайджане и способах предотвращения повторной пандемии, специалист-эксперт министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, инфекционист Васиф Алиев отметил, что повторная вспышка пандемии - это пока лишь вероятность.

"Это связано с наступлением холодов. Обычно именно в осенние и зимние месяцы наблюдается рост респираторных инфекций, когда люди большую часть времени проводят в закрытом пространстве, чаще контактируя друг с другом. Несмотря на анонс ВОЗ относительно очередной пандемии, я не думаю, что ситуация настолько серьезна. На данный момент в мире не наблюдается значительного роста числа случаев заражения и смертности.

В частности, в Азербайджане такой опасности нет. Естественно, даже при отсутствии коронавируса, в любом случае мы должны заботиться о личной гигиене, соблюдать дистанцию, чтобы избежать инфекций. В целом, серьезной угрозы, связанной с пандемией, на сегодняшний день нет. Если в ближайшее время ситуация изменится, информация об этом будет своевременно предоставлена", - сказал В.Алиев

Отметим, что за последнюю неделю (23-29 октября) в Азербайджане зарегистрировано 95 новых фактов заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Напомним, что за последнюю неделю в стране не была проведена вакцинация. Общее же количество вакцин, введенных в Азербайджане на сегодняшний день, составило 13 969 897.

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