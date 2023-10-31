БАКУ/Trend/ – TƏBİB готовится к представлению трех медицинских стартап-проектов в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала руководитель отдела по связям с общественностью и коммуникациям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Замира Адилова в ходе пресс-конференции, посвященной выставке "Medinex-2023", которая пройдет в Баку.

По ее словам, одним из них является "Электронный портал здоровья". Это платформа, на которой публикуются данные обо всех пациентах, а также результаты предыдущих обследований. Результаты обследования сразу же будут отображаться на мобильном телефоне пациента.

"Это стартап-проект, который будет полезен как врачам, так и пациентам. Благодаря нему врачи также получат возможность отслеживать всю историю болезни пациента, что необходимо для правильного обследования, а также смогут более комфортно управлять записями на прием.

Известно, что сегодня деловые люди проводят больше времени в офисе, увеличивается пассивность в движении, что приводит к проблемам с позвоночником. Именно этой проблеме и посвящен один из стартап-проектов. Благодаря аппарату для позвоночника и мобильному приложению, при неправильной осанке на мобильный телефон поступает сигнальное сообщение, что является весьма полезным проектом по профилактике проблем с позвоночником.

Благодаря третьему стартап-проекту, при сканировании состава лекарственных средств через мобильное приложение можно будет получить данные, содержащие всю необходимую о нем информацию (например, при каком заболевании их нужно принимать). При помощи данного проекта, сканируя коробки с лекарствами, можно получить информацию о составе и правилах применения препарата, его показаниях, как в визуальной, так и в звуковой форме. Аудио и видео форматы предназначены для обеспечения комфорта людям с ограниченным зрением", - добавила З.Адилова.

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