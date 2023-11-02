Названы университеты Азербайджана не прошедшие аккредитацию

БАКУ/Trend/ – В текущем году в Азербайджане запланировано проведение аккредитационной оценки 13 высших учебных заведений. В 10 вузах этот процесс завершен. В 3 из них результаты признаны "несоответствующими".

Об этом сообщили в четверг в Агентстве по обеспечению качества в образовании (АОКО) в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что процесс аккредитации продолжается еще в трех высших учебных заведениях (Университет ADA, Азербайджанский медицинский университет, Бакинский инженерный университет).

"Результаты семи вузов, прошедших процесс аккредитации (Азербайджанский технический университет, Бакинский государственный университет, Азербайджанский государственный экономический университет, Азербайджанский государственный педагогический университет, Лянкяранский государственный университет, Азербайджанский университет архитектуры и строительства, Университет Хазар), были признаны "в основном соответствующими" и аккредитованы Советом по аккредитации на следующие 5 лет. Результаты оценки Сумгайытского государственного университета, газахского филиала Бакинского государственного университета и загатальского филиала Азербайджанского государственного экономического университета признаны Советом по аккредитации "частично соответствующими" и "несоответствующими". Было принято решение о повторном проведении аккредитации через год", - говорится в сообщении АОКО.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!