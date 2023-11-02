Агентство пищевой безопасности Азербайджана приступило к мобильной регистрации субъектов предпринимательства

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) приступило к мобильной регистрации субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в пищевой сфере.

Как сообщили Trend в агентстве, сотрудники АПБА в мобильной форме осуществляют процесс регистрации на местах субъектов предпринимательства, расположенных на административно-территориальных единицах города Баку и осуществляющих деятельность в пищевой сфере. При этом предпринимателей информируют о требованиях законодательства, касающихся регистрации безопасности пищевых продуктов.

Напомним, что согласно закону Азербайджанской Республики "О продовольственной безопасности", предприниматели, осуществляющие деятельность на всех этапах пищевой цепочки, должны пройти регистрацию.

Отметим также, что процесс приема агентством заявок в связи с регистрацией безопасности пищевых продуктов электронизирован. Предприниматели могут подать заявку на онлайн-регистрацию на официальном сайте АПБА. Госпошлина за регистрацию не требуется.

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