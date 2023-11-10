В Баку состоялось торжественное открытие 2-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку состоялось торжественное открытие 2-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике, сообщает в пятницу Trend.

На мероприятии прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики. Были представлены страны, спортсменки из которых участвуют во 2-м Международном кубке "Оджаг".

Выступая на открытии, временно исполняющая обязанности председателя правления клуба "Оджаг Спорт" Вафа Бакарова отметила, что в текущем году клуб отмечает свое 10-летие.

"За годы работы тренеры и спортсмены нашего клуба добились важных успехов не только на местном уровне, но и на национальной и международной аренах. Эти достижения являются результатом упорной командной работы и дисциплины. Сегодня мы открываем 2-й Международный кубок "Оджаг". На соревнованиях азербайджанские гимнастки будут выступать вместе с представительницами из 13 стран мира. Верю, что каждая спортсменка на этих соревнованиях напомнит нам, насколько важна не только физическая сила, но и сила духа", - сказала Вафа Бакарова.

Отметим, что 2-й Международный кубок "Оджаг" проходит 10-12 ноября. В соревнованиях, наряду с азербайджанскими гимнастками, участвуют спортсменки из 13 стран. В соревнованиях участвуют 325 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, и 21 команда в групповых упражнениях.

Фото: Заур Мустафаев.

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