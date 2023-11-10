Стартовали соревнования 2-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку стартовали соревнования 2-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике, сообщает в пятницу Trend.

2-й Международный кубок "Оджаг" проходит 10-12 ноября. В соревнованиях участвуют 325 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, и 21 команда в групповых упражнениях. В целом во 2-м Международном кубке "Оджаг" принимают участие представительницы 14 стран мира.

Первый день соревнований начался с выступлений спортсменок 2015 года рождения. Затем предстоит выступить гимнасткам 2017 и 2014 годов рождения, а также грациям, выступающим в возрастной категории "юниорки". Завершится первый соревновательный день выступлением групповых команд, в состав которых вошли спортсменки 2008-2010 и 2011-2012 годов рождения.

Фото: Заур Мустафаев

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