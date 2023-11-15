Победа сестры вдохновила меня на хороший результат – золотая медалистка Первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Победа на первенстве клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике моей сестры вдохновила меня на хороший результат.

Об этом сказала в среду Trend золотая медалистка Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике в упражнении с обручем среди спортсменок 2014 года рождения (группа A), воспитанница Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике Диана Йолчиева.

"Вчера на турнире моя сестра Ариана заняла первое место с обручем и третье - в многоборье среди спортсменок 2016 года рождения. Признаюсь, я перед выходом на ковер немного волновалась, но потом сосредоточилась на выступлении. Успех сестры вдохновил и придал мне уверенности. Мы с ней всегда помогаем друг другу, если какие-то гимнастические элементы у меня получаются лучше, то я всегда стараюсь ей подсказать, и наоборот", - сказала юная спортсменка.

По словам гимнастки, помимо соревновательного процесса, на первенстве ей понравилось также выступление маскота Оджи, который, по ее словам, поднимает настроение всем.

Отметим, что 14-15 ноября в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике.

В соревнованиях принимают участие 206 гимнасток из 24 клубов страны. Открытое первенство проходит в различных возрастных категориях.

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