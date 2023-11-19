Азербайджанский боксер стал двукратным чемпионом Европы

БАКУ /Trend/ - В черногорском городе Будва проходят финальные бои чемпионата Европы среди боксеров до 22 лет. В решающем этапе на ринг вышли 2 боксера сборной Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, лидер азербайджанской команды Ниджат Гусейнов (51 кг), встретившийся в финале с армянином Рудольфом Гарбояном, не оставил сопернику ни единого шанса. Гусейнов, завершивший все три раунда в свою пользу, одержал убедительную победу со счетом 5:0 (29:28, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27). Он защитил свой титул и второй раз подряд был удостоен звания чемпиона Европы.

Азрак Бабиров, выступавший на чемпионате в весовой категории 57 килограммов, завоевал серебряную медаль.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила чемпионат Европы с пятью медалями. Команда Азербайджана завоевала одну золотую, одну серебряную и три бронзовые награды. Турал Сарыев (48 кг), Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Марджона Савриева (50 кг) завоевали для сборной бронзовые медали.

Год назад сборная завоевала в Хорватии одну золотую, одну серебряную и два бронзовые медали.