Продвижение и защита прав женщин в интересах государства - представитель Катара

БАКУ /Trend/ - В Катаре женщины занимают ряд руководящих должностей.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал помощник заместителя министра по социальному развитию и делам семьи Государства Катар Фахид Мохд Аль-Хаярин во время выступления на проходящей в Баку конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".

"Женщины и мужчины имеют одинаковые возможности. Продвижение и защита прав женщин, гендерного равенства в интересах государства. В наши цели входит также то, чтобы женщины вносили вклад во всех сферах, особенно в области законодательства", - сказал он.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (действующего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании Координационного бюро ДН в июле текущего года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!