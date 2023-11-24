В Шуше начал работу симпозиум архитекторов тюркского мира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 24 ноября в Шуше стартовал симпозиум архитекторов тюркского мира.

Как сообщает в пятницу Trend, на мероприятии, организованном в рамках 100-летия великого лидера Гейдара Алиева, около 60 архитекторов из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Венгрии проведут дискуссии и выступят с докладами по вопросам реставрации, консервации исторических памятников архитектуры, а также улучшения исторической среды, осуществляемых и планируемых в Шуше.

Во время симпозиума, который продлится два дня, будут проведены панельные дискуссии на темы "Проблемы, вызовы и инновации в управлении заповедниками и работе с сообществом", "Политика и документация по восстановлению исторических городов", "Законодательство об охране памятников и городов-заповедников", "Экономические и туристические возможности и вызовы исторических городов", "Сохранение и адаптация исторической городской среды к современным требованиям" и другие темы.

Симпозиум завершит свою работу 25 ноября.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!