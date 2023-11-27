В горных районах Азербайджана ожидается снег

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили в понедельник Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, северо-западный ветер днем сменится умеренным южным ветром.

Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем - 10-15° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но ночью в некоторых северных и западных районах возможны осадки, а в горных районах - снег. В некоторых местах будет туман, подует умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7°тепла, днем - 15-20° тепла, в горах ночью - 0 - 5° мороза, днем - 5-10° тепла.

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